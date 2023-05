Lettera appello di FIFO a tutti i parlamentari – A rischio oltre 1000 imprese e migliaia di posti di lavoro

Il Presidente FIFO (Federazione Italiana Fornitori Ospedalieri) Massimo Riem ha inviato una lettera appello a tutti i parlamentari affinchè si eviti che il payback possa generare conseguenze drammatiche verso le Piccole e Medie Imprese del comparto sanità. AFORP aderente a FIFO chiede a tutti parlamentari pugliesi che facciano uno sforzo istituzionale onde evitare le conseguenze irreversibili alle Imprese della sanità.

Ecco il testo della lettera appello.

Agli Onorevoli Deputati

Camera dei Deputati

Palazzo di Montecitorio

ROMA

Oggetto: Emergenza payback

Illustre Onorevole,

L’Associazione FIFO Sanità, Federazione Italiana Fornitori in Sanità, aderente a Confcommercio, desidera esprimere una profonda preoccupazione riguardo alla proposta di legge sul Payback sui dispositivi medici attualmente in discussione, invitandola a chiedere una modifica al Dl Energia, per la parte riferita al Payback sui dispositivi medici, ovvero ad aiutarci ad affrontare esaustivamente la questione prima della scadenza del 30 giugno, data oltre la quale le imprese saranno a repentaglio.

Questa legge avrebbe conseguenze drammatiche per le imprese italiane del settore sanitario e porterebbe a ripercussioni sociali di vasta portata, causando la disoccupazione di decine di migliaia di nostri concittadini, e la conseguente riduzione delle forniture di dispositivi medici agli ospedali. Pertanto, facciamo appello a Lei, in quanto rappresentante eletto del popolo italiano, affinché non si renda partecipe di una decisione che potrebbe arrecare danni irreparabili.

I dati a nostra disposizione, elaborati dal centro studi di Confcommercio, sono allarmanti:

ben 700 aziende avrebbero un Payback compreso tra il 30% e il 100% del loro fatturato annuo, con oltre 20mila dipendenti a rischio. Inoltre, oltre 1000 aziende subirebbero un Payback superiore al 10% del loro fatturato.

La ringraziamo sin d’ora per l’attenzione riservata e ci appelliamo al suo buon

senso e al desiderio comune di un impegno a supporto delle imprese e famiglie italiane.

Cogliamo l’occasione per porgerLe cordiali saluti,

Il Presidente

Massimo Riem