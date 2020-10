Forum del Mediterraneo 2020, confronto tra i direttori generali delle Asl, dei Policlinici e degli Istituti di Ricerca e Cura

Prima intensa giornata di lavoro al Forum Mediterraneo della Sanità in programma oggi alla Fiera del Levante. Tanti gli argomenti trattati, a partire da come è stata gestita l’emergenza Covid nella regione Puglia per finire alle attività da mettere in campo per fronteggiare questa seconda ondata.

Ad aprire i lavori è stato Giovanni Gorgoni: “Il momento è ora: per le decisioni e per le azioni. L’attesa non ci è concessa e le Regioni sono state un tassello importante della buona gestione italiana della pandemia e soprattutto per la generazione di soluzioni nuove.

Il livello decisionale nazionale è indispensabile e altrettanto importante potrebbe essere il ruolo degli organi centrali per censire e ricircolarizzare a sistema le pratiche migliori”.

Per Vito Montanaro, Direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia, “ora è il tempo del sud, l’emergenza ci concede un’opportunità per adeguare e far crescere il nostro sistema sanitario ed adeguarlo ai bisogni dei cittadini. Dobbiamo parlare di strutture, di personale e dobbiamo avere una visione di insieme per dare la giusta attenzione a tutte le patologie e a tutti i fattori determinanti, compreso l’approccio psicologico nei confronti dei pazienti e dei loro familiari”.

Alla cerimonia di apertura ha partecipato il prof. Pier Luigi Lopalco: “Parlo da uomo della scienza, da epidemiologo o lo faccio senza mezzi termini: il rischio zero non esiste e spetta a noi trovare un equilibrio. Il virus non può essere eliminato, ma dobbiamo difenderci dai danni creati al sistema sanitario, come conseguenza dei blocchi che abbiamo dovuto imporre, e quelli subiti dal sistema economico. Dobbiamo lavorare per difendere il nostro sistema sanitario, allentare la tensione informativa che va alla ricerca di focolai e imparare a convivere con il virus’.

Nel pomeriggio, la Sala Puglie, ha ospitato tutti i direttori generali delle Asl, dei Policlinici e degli Istituti di Ricerca e Cura che hanno fatto sintesi delle attività svolte durante i mesi più difficile della gestione dell’epidemia e rilanciato l’attenzione sulle necessità organizzative, di potenziamento del personale e di rafforzamento delle strutture intensive di tutto il territorio. Tema dell’incontro: Imparare dalla pandemia: idee e proposte per il futuro. Le Direzioni Strategiche delle aziende sanitarie della Regione Puglia a confronto.