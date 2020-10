Premio Nobel per la Chimica a Emmanuelle Charpentier, francese, e Jennifer Doudna, americana – La gioia del Coordinamento Donne A.F.O.R.P.

L’accademia svedese delle scienze ha assegnato il premio Nobel per la Chimica a Emmanuelle Charpentier, francese, e Jennifer Doudna, americana, per la loro capacità di “riscrivere il codice della vita”. Crispr è un metodo per riscrivere le basi del Dna arrivato nei laboratori da appena un decennio. Ma da allora ha rivoluzionato il lavoro degli scienziati, promettendo la cura di molte delle malattie che hanno una base genetica. Alcune sperimentazioni sono in corso anche per il cancro.

Il Coordinamento Donne A.F.O.R.P. condivide la gioia per il grande riconoscimento dato a queste due donne e sia la forbice che tagli il nastro, per l’ingresso nella porta della speranza.