CONSIGLIO REGIONALE, I NUOVI ELETTI

Puglia, ecco la composizione del nuovo Consiglio Regionale: tutti gli eletti

La nuova maggioranza del Consiglio Regionale pugliese vede 27 seggi attribuiti al centrosinistra, 17 al centrodestra e 5 al Movimento 5 Stelle.

Questa la suddivisione dei seggi tra i partiti ed all’interno degli stessi le attribuzioni degli eletti nelle varie provincie. Al netto di sostituzioni per le nomine assessorili che Emiliano si appresta a varare (peraltro alcune già annunciate come il ruolo di Pierluigi Lopalco come assessore alla Sanità).

Maggioranza con Michele Emiliano (eletto)

Partito Democratico 16

• 4 Bari: Francesco Paolicelli 23.007 voti, Anita Maurodinoia 19.815 voti, Lucia Parchitelli 15.841 voti, Domenico De Santis 14.932. Primo dei non eletti Mario Loizzo 10.022 voti.

• 2 Bat: Filippo Caracciolo 11.408 voti, Debora Ciliento 6.898. Primo dei non eletti Ruggiero Mennea 5.493 voti.

• 2 Brindisi: Fabiano Amati 10.407 voti, Maurizio Bruno 3.928 voti. Primo dei non eletti Carmelo Grassi 2.864 voti.

• 3 Foggia: Raffaele Piemontese 21.130 voti, Francesco Paolo Campo 4.281 voti, Teresa Cicolella 4.010 voti. Primo dei non eletti Anna Rita Palmieri 3.496 voti.

• 3 Lecce: Donato Metallo 16.830 voti, Loredana Capone 13.871 voti, Sergio Blasi 13.523 voti. Primo dei non eletti Anna Rita Perrone 3.92 voti.

• 2 Taranto: Donato Pentassuglia 10.252 voti, Enzo Di Gregorio 4.510 voti. Primo dei non eletti Michele Mazzarano 4.376 voti.

Con Emiliano 6

• 1 Bari: Pierluigi Lopalco 14.676 voti. Primo dei non eletti Peppino Longo 8.143 voti.

• 1 Bat: Giuseppe Tupputi 2.747 voti. Primo dei non eletti Marco Silvestri 2.331 voti.

• 1 Brindisi: Alessandro Antonio Leoci 2.019 voti. Primo dei non eletti Maria Fontana Passaro 1.877 voti.

• 1 Foiggia: Antonio Tutolo 7.600 voti. Primo dei non eletti Rino Pezzano 2.375 voti.

• 1 Lecce: Alessandro Delli Noci 17.201 voti. Primo dei non eletti Antonio Raone 7.246 voti.

• 1 Taranto: Gianfranco Lopane 6.663 voti. Primo dei non eletti Tonia Bova 3.211 voti.

Popolari con Emiliano 5

• 1 Bari: Gianni Stea 8.754 voti. Primo dei non eletti Marianna LEgista 7.876 voti.

• 1 Brindisi: Mauro Vizzino 7.422 voti. Primo dei non eletti Maria Siliberto 1.674 voti.

• 1 Foggia: Sergio Clemente 2.595 voti. Primo dei non eletti Antonio Squarcella 1.504 voti.

• 1 Lecce: Sebastiano Leo 10.976 voti. Primo dei non eletti Mario Pendinelli 5.133 voti.

• 1 Taranto: Stellato Massimiliano 4.257 voti. Primo dei non eletti Walter Musillo 2.767 voti.

Opposizione con Raffaele Fitto (eletto)

Fratelli d’Italia 6

• 1 Bari: Ignazio Zullo 9.947 voti. Primo dei non eletti Michele Picaso 7.659 voti.

• 1 Bat: Francesco Ventola 8.237 voti. Primo dei non eletti Francesco Di Feo 3.721 voti.

• 1 Brindisi: Luigi Caroli 6.642 voti. Primo dei non eletti Pietro Guadalupi 3.927 voti.

• 1 Foggia: Giannicola De Leonardis 7.654 voti. Primo dei non eletti Antonio Giannatempo 3.856 voti.

• 1 Lecce: Antonio Gabellone 11.737 voti. Primo dei non eletti Erio Congedo 7.274 voti.

• 1 taranto: Renato Perrini 10.185 voti. Primo dei non eletti Luigi Giovanni Maiorano 4.051 voti.

Lega Salvini Puglia 4

• 1 Bari: Davide Bellomo 8.590 voti. Primo dei non eletti Fabio Romito 7.970 voti.

• 1 Foggia: Joseph Splendido 5.785 voti. Primo dei non eletti Luigi Miranda 3.889 voti.

• 1 Lecce: Gianni De Blasi 8.608 voti. Primo dei non eletti Mino Miccoli 5.127 voti.

• 1 Taranto: Giacomo Conserva 5.264 voti. Primo dei non eletti Francesco Turco 2.254 voti.

Forza Italia 4

• 1 Bari: Stefano Lacatena 8.885 voti. Primo dei non eletti Domenico Damascelli 6.623 voti.

• 1 Foggia: Giandiego Gatta 9.902 voti. Primo dei non eletti Napoleone Cera 4.851 voti.

• 1 Lecce: Paride Mazzotta 5.457 voti. Primo dei non eletti Antonio Buccolieri 5.216 voti.

• 1 Taranto: Vito De Palma 3.667 voti. Primo dei non eletti Massimo Di Cuia 3.451 voti.

La Puglia Domani 3

• 1 Bari: Saverio Tammacco 12.895 voti. Primo dei non eletti Domenico Conte 4.967 voti.

• 1 Foggia: Dell’Erba Paolo Soccorso 6.968 voti. Primo dei non eletti Anna Maria Fallucchi 6.052 voti.

• 1 Lecce: Paolo Pagliaro 9.245 voti. Primo dei non eletti Renato Stabile 4.339 voti.

Opposizione con Antonella Laricchia

Movimento 5 Stelle

• 1 Bari: Antonella Laricchia 7.658 voti. Primo dei non eletti Fabio Leli 1.195 voti.

• 1 Bat: Stefania Elia Doronzo 1.765 voti. Primo dei non eletti Pippo Acquaviva 1.598 voti.

• 1 Foggia: Rosa Barone 3.602 voti, Primo dei non eletti Mario Dal Maso 1.906 voti.

• 1 Lecce: Cristian Casili 6.127 voti. Primo dei non eletti Trevisi Antonio 3.389 voti.

• 1 Taranto: Marco Galante 2.301 voti. Primo dei non eletti Gaia Silvestri 2.148 voti.