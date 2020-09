ASL BR, SALA PARTO: SÌ ALLA PRESENZA DI UNA PERSONA DI FIDUCIA

Punti nascita di Brindisi e Francavilla Fontana: alle donne viene garantita la presenza di una persona durante travaglio, parto e degenza. È quanto precisa una circolare regionale che riporta le indicazioni sul tema a cura dell’Istituto Superiore di Sanità.

Per accedere in ospedale l’accompagnatore non deve aver manifestato sintomi collegabili al Covid, come febbre, tosse o difficoltà respiratorie, nei sette giorni precedenti. Chi accompagna la donna deve rimanere al suo fianco e non può spostarsi all’interno del reparto. Non può entrare invece in sala operatoria in caso di anestesia generale.