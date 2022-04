Viola, ma il pericolo non è alle spalle

“Non commettiamo l’errore di pensare che, poiché stampa e televisioni non si occupano più della pandemia, abbiamo chiuso la partita con il nuovo coronavirus. Purtroppo, non è così: la circolazione del virus non si è affatto arrestata e il futuro resta pieno di dubbi e preoccupazioni”. Lo afferma la virologa Antonella Viola, che sottolinea: “bisogna essere pronti a vaccinare ancora qualora fosse necessario, perché una nuova e imporrante ondata di contagi sarebbe ancora in grado di causare decessi e riempire gli ospedali. La valutazione circa l’opportunità di ricorrere a un secondo richiamo, nella popolazione più a rischio di Covid 19 severo, dovrà dunque essere basata su un rapporto rischi/benefici che dipenderà dal tipo di variante in arrivo”.