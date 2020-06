Vaccino Oxford,fase 2-3 su 5000 volontari Ue e Brasile

Test duplicati in Sud America per calo epidemico in Europa

(Ansa) – Partirà a giorni In Brasile, oltre che in Inghilterra, apprende l’ANSA, la fase 2-3 di sperimentazione del vaccino Italia-Gb al quale sta lavorando l’Università di Oxford in collaborazione con l’azienda Advent Irbm di Pomezia. Saranno coinvolti 5000 volontari sani in Gb, già selezionati, ed altrettanti in Brasile. La fase 3 sarà dunque duplicata in Brasile poichè l’attuale più bassa circolazione del virus in Europa rende più complesso per gli scienziati controllare l’efficacia del candidato vaccino.