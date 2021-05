Vaccini Covid. Poco meno di 600 mila over 80 non sono stati ancora vaccinati. Quasi il 70% dei 70enni ha ricevuto almeno una dose.

Ecco il nuovo report del Governo.

Salgono di 4,5 milioni le consegne rispetto alla settimana precedente e di 3,2 milioni le somministrazioni. Gli over 80 che hanno completato il ciclo vaccinale sono il 71,74%. Nella fascia 70-79 anni sono invece il 68,86% coloro che hanno ricevuto una dose di vaccino, il numero sale al 97% tra gli ospiti delle Rsa. Percentuali simili tra gli operatori sanitari: sono il 95,5% quelli che hanno ricevuto una dose. E tra il personale scolastico la percetuale si attesta al 75,9%.

11 MAG – (Quotidiano sanità) – Al 7 maggio sono state distribuiti oltre 26,9 milioni di dosi di vaccini anti Covid in Italia e ne sono state somministrate 22,8 milioni, ossia 3,2 milioni in più rispetto alla settimana precedente. Per quanto riguarda i punti vaccinali presenti sul territorio sono 2.495. Questi sono solo alcuni dei numeri del report settimanale del Governo che analizza l’andamento della vaccinazione per over 80, 70enni, ospiti Rsa, personale sanitario e scolastico.

Vaccinazione agli over 80

Tra gli over 80 hanno ricevuto la prima dose 3.937.924 persone (86,87%), sono in attesa di vaccino ancora 594.966 persone.

Prima dose. Con il 99,2%, la Regione che ha vaccinato di più è la PA di Trento. A seguire, con il 97,3% la Toscana. Fanalino di coda la Calabria con il 66%.

Seconda dose. In questo caso è l’Emilia Romagna a primeggiare, seguita dalla Lombardia con il 79,5% e dal 78% della Toscana.

Vaccinazione 70-79enni

In totale sono stati vaccinati con almeno una dose 4.154.167 persone parti al 68,8% il che vuole dire che 1.878.492 persone sono in attesa.

La Regione che ha vaccinato più over 70 almeno con una dose è la Pa di Trento (79,5%) cui segue il Veneto con 79,3%. Ancora una volta fanalino di coda la Calabria con 53,7%.

Ospiti Rsa

Sono stati vaccinati almeno con una dose 363.728 persone pari al 97%. Mancano quindi all’appello 11.180 persone.

In questo caso sono ben 13 le Regioni che hanno raggiunto quota 100%. Quella rimasta più indietro in questo caso è la PA di Bolzano con 76,2%.

Personale sanitario

In totale è stato vaccinato con almeno una dose 1.787.106 persone ovvero il 95,5%. Mancano all’appello 84.067 lavoratori.

In questo caso sono 11 le Regioni che hanno raggiunto quota 100% sulle prime somministrazioni. In coda alla classifica il Friuli Venezia Giulia con l’82,95%.

Personale scolastico

Sono stati vaccinati almeno con una dose 1.132.114 operatori della scuola, pari al 75,9% e ad oggi mancano all’appello 359.379 lavoratori.

A guidare la classifica l’Abbruzzo con il 93,6%, seguito dal Friuli Venezia Giulia con il 93,1%. Chiude la classifica la Sardegna con il 49,6%.