Vaccini Covid. Ecco il nuovo calendario

Dall’8 febbraio al 22 arriveranno per l’Italia 2,4 mln di dosi di vaccini Pfizer (1.753.830) e Moderna (651.600). Lo ha comunicato il commissario per l’Emergenza Covid,alle Regioni in una missiva in cui ha trasmesso il nuovo calendario previsionale evidenziando in ogni caso che sull’effettiva distribuzione “non si è in alcun modo responsabili e ci si impegna, sin da ora, a comunicare eventuali, non auspicabili, modifiche che dovessero pervenire dalle stesse aziende fornitrici”.

Le distribuzioni programmate, così come condiviso con le Regioni, sono state definite applicando il criterio di proporzionalità rispetto alla popolazione (Fonte ISTAT), che resterà alla base delle successive distribuzioni. Secondo la suddivisione in base alla popolazione la Regione Lombardia che ha il 16,8% degli abitanti riceverà circa 400 mila dosi. A seguire il Lazio con circa 232 mila dosi, la Campania (230 mila), il Veneto (197 mila), la Sicilia (196 mila), l’Emilia Romagna con 180 mila, il Piemonte (174 mila), la Puglia con 160 mila, la Toscana con 149 mila, la Calabria con 76 mila, la Sardegna con 70 mila, la Liguria e le Marche circa 61 mila a testa, l’Abruzzo (52 mila), il FVG (48 mila), la Basilicata (22 mila), le Pa di Trento e Bolzano circa 21 mila ciascuna, il Molise (12 mila) e la Valle d’Aosta con circa 5mila.

Quanto alla distribuzione da parte di Pfizer per la settimana del 1° febbraio Arcuri precisa di essere “in attesa della ripartizione di dettaglio delle dosi per punto di destinazione da parte dell’azienda, che provvederemo a comunicare non appena ricevuta”.

Il commissario rileva inoltre come “a partire da questa distribuzione si comunica che, qualora, nella programmazione di una settimana, le dosi effettive risultassero differenti rispetto a quelle teoriche, a causa degli arrotondamenti, indispensabili per assicurare l’invio di multipli interi di Vassoi o Scatole, nella settimana successiva si procederà agli aggiustamenti necessari per compensare le predette discrepanze.

