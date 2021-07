Ufficiale, salta quest’anno la Fiera del Levante  

Restano confermate soltanto le fiere specializzate, la Campionaria rinviata al 2022.

(Tgnorba) – E’ ufficiale: come anticipato dal TgNorba nei giorni scorsi salta per quest’anno la Fiera del Levante. L’appuntamento con l’85esima edizione è rimandato al 2022. “Rinviare la Campionaria è un atto dovuto che si compie nel rispetto di chi aveva deciso di esserci e a cui non si vuol chiedere di aggiungere alla fiducia un rischio”, spiegano dalla Nuova Fiera del Levante Srl, concessionaria dell’organizzazione degli eventi nel quartiere fieristico. Resta una decisione essenzialmente legata alla scarsa adesione delle aziende per le difficoltà finanziarie, per la mancanza di materie prime e di prodotti disponibili, in conseguenza delle ripetute restrizioni adottate dai governi per contenere la pandemia. Un quadro che rispecchia perfettamente la situazione in cui versano migliaia di piccole e medie aziende e imprese in grandissima difficoltà.

Restano invece confermato il calendario delle numerose fiere specializzate in programma quest’anno e nel 2022.