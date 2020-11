Sta andando meglio? Come leggere i numeri

L’epidemia di coronavirus in Italia sembra stia iniziando a rallentare. Negli ultimi giorni si sono registrati alcuni segnali positivi, ma è ancora presto per capire se si tratta di una tendenza reale oppure no. Il dato più importante da osservare è il cosiddetto Rpt, la percentuale dei positivi sul numero dei tamponi effettuati, dato che non risente delle oscillazioni continue sul numero dei controlli. È dal 9 novembre, quando aveva toccato il 17,1%, che questo dato ha cominciato a scendere dopo una crescita costante per tutto il mese di ottobre.