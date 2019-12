Speranza: I consultori vanno difesi e rilanciati

«Sono strutture fondamentali per la salute della donna e dei bambini» ha detto il ministro della Salute.

«I consultori vanno difesi e rilanciati. In questi anni non sono stati valorizzati come avrebbero potuto».

Lo dichiara il ministro della Salute, Roberto Speranza, commentando la prima fotografia scattata dall’Istituto Superiore di Sanità sui consultori, grazie a un progetto finanziato e promosso dal ministero della Salute e coordinato dal Reparto salute della donna e dell’età evolutiva. «Sono strutture fondamentali per la salute pubblica: a cominciare da quella delle donne e dei bambini.

Forniscono servizi di grandissima rilevanza sociale e sanitaria e sono tutte prestazioni che vengono fornite sostanzialmente in modo gratuito – aggiunge il Ministro –. Ringrazio l’Istituto Superiore di Sanità, i responsabili scientifici del ministero della Salute e tutti i soggetti coinvolti in questa accurata analisi.

Un’analisi che ci mette di fronte alla grande disomogeneità territoriale e di servizi che oggi presentano i consultori.

Questo sicuramente influisce sull’accesso degli utenti, ma, dove il rapporto consultori-abitanti-servizi è più virtuoso, vediamo che si arriva a punte di oltre il 60%.

È il segno che dei consultori se ne sente sempre il bisogno».