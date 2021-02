Riconferma Speranza, Anelli (Fnomceo): “La sua nomina garantisce continuità d’azione e guida accorta per uscire da pandemia”

Così il Presidente della Fnomceo, la Federazione degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli, accoglie e commenta l’annuncio del Presidente del Consiglio Mario Draghi, che, nel presentare la squadra di Governo ha confermato Speranza alla Salute.

“L’emergenza epidemica ha travolto il nostro Paese, determinando un portato di sofferenze che non era prevedibile e che ha messo in discussione sistemi di convivenza sociali, ha spostato valori e priorità, ha fatto emergere disuguaglianze, fragilità ed esclusioni” constata Anelli.

“E il peggio non è ancora passato: siamo in piena emergenza sanitaria – aggiunge -. Un’emergenza che richiede il massimo sforzo dei medici e degli operatori sanitari e, soprattutto, una guida accorta che porti a termine ciò che validamente è stato attivato finora”.

“Se la Professione medica e odontoiatrica, così come l’intero assetto assistenziale, nell’anno trascorso e ancora oggi, ha risposto, impegnandosi fino alle estreme conseguenze, nell’azione di contenimento del contagio da COVID 19, va riconosciuto che ciò è stato possibile anche per la coerente e competente azione posta in atto, di volta in volta, dal Ministro della Salute Roberto Speranza, sempre attento alle istanze poste a tutela della salute dei cittadini – afferma Anelli -. La politica sanitaria da lui messa in atto ha consentito di rafforzare l’impianto universalistico, solidaristico e pluralista del Servizio Sanitario Nazionale, rispondendo alle esigenze emergenziali dei pazienti, irrobustendo le prime linee assistenziali, definendo interventi di sostegno sia strutturali che contingenti a livello operativo. Tutte azioni che, come attori del sistema Salute, come professionisti della sanità e anche come cittadini e pazienti, ci auguriamo proseguano nella direzione tracciata, assicurando una continuità indispensabile al raggiungimento dell’obiettivo di contenimento del contagio”.

“Obiettivo che non consente soste né deviazioni. Ed è per questo che una continuità nell’azione di Governo gioverà al fine ultimo di uscire dalla pandemia – conclude -. A Roberto Speranza, dunque, gli auguri di buon proseguimento nel lavoro svolto sinora”.