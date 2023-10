Questa mattina alle ore 11.00 riunione del Consiglio dei Ministri – Payback, ci auguriamo che il Governo approvi la proroga

per il 30 Ottobre. Le imprese della sanità sono tutte disorientate per la criticità del payback e per la scadenza di oggi. Le associazioni regionali dei Fornitori Ospedalieri chiedono al Governo Meloni un atto di coraggio, sia pure in extremis e che approvi la proroga dei pagamenti per il payback. Si chiede il diritto d’impresa previsto dalla Costituzione Italiana.