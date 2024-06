Puglia 13-15 giugno 2024 Presidenza Italiana G7 – decreto divieto circolazione mezzi pesanti e decreto divieto trasporto merci pericolose.

In occasione del G7 che si terrà in Puglia dal 13 al 15 giugno 2024, la Prefettura di Bari ha emanato i provvedimenti (allegati) relativi al divieto di circolazione per i mezzi superiori alle 7,5 ton. e ai trasporti di merci pericolose sulle seguenti strade:

Strada Statale 16 nel tratto compreso tra il Km. 792+000 e il Km. 854+400: dalle ore 7.00 di martedì 11 giugno 2024 alle ore 24.00 di sabato 15 giugno 2024;

Strada Provinciale 172 nel tratto compreso tra il Km. 35+000 e il Km. 44+700: dalle ore 6.00 alle ore 18.00 di venerdì 14 giugno 2024.

Informiamo, altresì, che sono fatte salve eventuali autorizzazioni in deroga rilasciate dalla Questura e che tale divieto non trova applicazione per i veicoli adibiti al trasporto di gas liquido per l’approvvigionamento delle strutture ospedaliere e/o per finalità sanitarie, purchè muniti di idonea documentazione.