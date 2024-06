Oggi a Roma Assemblea generale di Confcommercio alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

All’Auditorium Conciliazione, in via della Conciliazione 4 a Roma, è in corso di svolgimento l’Assemblea Generale di Confcommercio-Imprese per l’Italia alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Presenti le delegazioni pugliesi di Confcommercio e la Presidente AFORP Grazia Guida.

LA REGISTRAZIONE DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE CON LE RELAZIONI DI CARLO SANGALLI – PRESIDENTE DI CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA, SERGIO MATTARELLA – PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, ADOLFO URSO – MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

https://www.facebook.com/share/v/7c9SXcVLPhxFLxx7/