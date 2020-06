In due ore in treno da Bari a Napoli. Partiti in questi giorni i lavori per la supergalleria lunga 25 chilometri tra Irpinia e Orsara.

di Alessandro Trevisani.

https://www.rainews.it/tgr/puglia/video/2020/06/pug-alta-velocita-Bari-Napoli-94dce3a3-48e8-4561-842c-ab7debb77e01.html