Pnrr, presidente Commissione bilancio: “Da oggi un sito di informazioni su programmi e tempi di realizzazione” 

Comunicazione del presidente della Commissione regionale bilancio e programmazione.

“Da oggi è online un sito web dedicato al Pnrr Puglia e Meridione, in modo da poter essere informati e aggiornati sul Piano di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Il portale si struttura principalmente in tre sezioni, ottimizzate sia per fruizione desktop hd sia per mobile e servirà per seguire l’andamento delle attività con riferimento ai singoli programmi.

La prima parte contiene le notizie e gli ultimi approfondimenti sulla situazione Pnrr Puglia e Meridione, con indice articolo e fruizione individuale dei contenuti. La seconda sezione invece interessa la parte delle scadenze, con filtri relativi allo status di completamento e approfondimento dei vari dettagli. La terza ed ultima parte, ‘Missioni’ presenta un’indicazione precisa degli obiettivi per ogni missione e dettagli su ogni singola misura contenuta in ogni missione.

Tutti i dati sono sincronizzati automaticamente dagli opendata Pnrr forniti da Openpolis”./comunicato

Cliccare qui per visitare il sito https://www.fabianoamati.it/pnrr/#/