Payback, la mancata attenzione del Governo può portare alla chiusura delle imprese

Non possiamo che essere esterrefatti dalla mancata attenzione del Governo nei confronti di imprese che chiuderanno a causa del payback. Il payback ucciderà le nostre aziende che in questi anni insieme alle grandi imprese, hanno fatto crescere questo Paese sul piano tecnologico, innovativo e formativo. Non ci stiamo, non possiamo creare i presupposti per la chiusura. Chiediamo al Governo Meloni l’urgente apertura di un Tavolo tecnco di crisi in quanto da soli non possiamo assumerci la responsabilità di mandare a casa dipendenti e famiglie. Per un’Italia che vuole essere attore e protagonista della crescita del proprio Paese.