Payback, la Commissione Finanze del Senato approva la proroga al 30 Novembre

Ok alla proroga fino al 30 novembre 2023 della sospensione del meccanismo del payback per le aziende sanitarie. Tutti i gruppi parlamentari hanno presentato vari emendamenti al decreto «proroghe» per chiedere lo slittamento del termine per il pagamento di una parte dello sforamento del tetto sugli acquisti di dispositivi medici da parte degli enti regionali. In discussione in commissione Finanze al Senato, alla fine, è stato approvata la variazione proposta da Fratelli d’Italia, con data limite alla fine del mese corrente. Tra le altre novità, c’è l’approvazione anche di una mini-riapertura fino al 20 dicembre per effettuare i versamenti e le eventuali regolarizzazioni relative al ravvedimento che era stato consentito per sanare irregolarità di dichiarazioni presentate fino a fine 2021. (Fonte: Corriere della Sera)