Per effetto dell’andamento demografico nel nostro Paese, la spesa sanitaria tornerà ad aumentare dal 2026 e nel 2040 comincerà a valere il 7% del PIL, raggiungendo un picco de 7,6-7,7% nel 2055. Le stime sono della Ragioneria generale delio Stato, che sottolinea come l’aumento della spesa sanitaria previsto a livello nazionale per ragioni imputabili esclusivamente alle dinamiche demografiche si ripercuoterà in maniera diversa a livello regionale.