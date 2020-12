Lopalco, la scuola è stata un incubatore di infezione

La scuola e’ stata “effettivamente un incubatore di infezione”: e’ quanto sottolinea l’assessore alla Salute della Regione Puglia, l’epidemiologo Pierluigi Lopalco, in una relazione trasmessa al governatore Michele Emiliano e riportata nell’ordinanza firmata la notte scorsa dallo stesso Emiliano.”E’ di particolare rilievo – sottolinea Lopalco – l’evidenza che la maggior parte dei contagi nella prima fase della ripresa epidemica abbia interessato principalmente gli studenti mentre successivamente sia stato interessato anche il personale scolastico.I dati in questione mostrano in maniera evidente come l’attivita’ scolastica abbia rappresentato nell’area metropolitana di Bari un facilitatore dei contagi e che i focolai scolastici abbiano avuto inizio dalla popolazione studentesca”.

Nel territorio pugliese non risulta un miglioramento del contesto generale”, ma si riduce l’aumento del contagio tra gli studenti: e’ quanto si legge nell’ordinanza firmata la notte scorsa dal governatore Michele Emiliano con la quale e’ stata confermata per le scuole elementari e medie la possibilita’ per i genitori di scegliere la didattica digitale integrata per i propri figli. Nella stessa ordinanza, viene riportata non integralmente una relazione che porta la firma dell’assessore alla Salute, Pierluigi Lopalco, con la quale viene spiegato che “nelle settimane successive all’entrata in vigore delle ordinanze 407 e 413”, le due ordinanze pugliesi che hanno limitato le lezioni in presenza, “l’aumento di casi nelle differenti classi di eta’ si e’ stabilizzato nelle eta’ giovanili ma e’ rimasto spiccato nelle classi di eta’ piu’ anziane”. Quindi, in questo momento, il Covid sta colpendo soprattutto gli adulti. “Importante sottolineare – si legge ancora nella relazione – come l’aumento meno spiccato e’ quello registrato nelle due classi 6-10 e 14-18 anni, mentre nella classe 11-13 si e’ osservato addirittura un decremento dei casi”.