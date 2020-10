Healthcare cure concept with a hand in blue medical gloves holding Coronavirus, Covid 19 virus, vaccine vial

Fra un anno la terapia intensiva viaggerà in treno. Sarà pronto il primo Icutrain, un treno-ospedale equipaggiato con ambulatori e unita’ di terapia intensiva che potrà spostarsi sui binari da una parte all’altra dell’italia a seconda delle necessità, in caso di pandemia, ma anche per particolari eventi come i terremoti.

