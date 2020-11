La situazione degli ospedali in Puglia – Il servizio del Tgnorba

La situazione negli ospedali pugliesi non era stata mai cosi’ grave. Parlare di emergenza è quasi un eufemismo. Quello che si temeva, il caos, è purtroppo un dato oggettivo. Le ambulanze coi malati da ricoverare devono attendere per ore prima di essere ammesse al pronto soccorso. E i malati, scaricati in corridoio, devono trascorrere altre ore abbandonati al loro destino, prima di essere presi in carico. Nessuno s’aspettava un’emergenza del genere alla quale nè la Puglia nè altre regioni italiane, erano e saranno preparate. I reparti sono al collasso e il personale anche.

