Gazzetta del Mezzogiorno, alt della Sovrintendenza – Il servizio del Tgnorba

La gazzetta è un bene culturale come da decreto del ministro Franceschini del settembre scorso. E per questo qualsiasi decisione riguardi il suo futuro non puo’ essere presa senza aver prima consultato la sovrintendenza ai beni culturali. Con questa motivazione, la sovrintendenza di Bari ha perciò chiesto al tribunale fallimentare di ritirare il bando con il quale si vuol dare in affitto la testata almeno fino alla sua vendita all’asta. Un’iniziativa inconsueta, di cui si attendono adesso gli esiti. Perche’ il tribunale e’ stretto fra la necessita’ di far rispettare la legge fallimentare e quella di salvaguardare il futuro produttivo dell’azienda che edita il giornale dando lavoro ad oltre 150 persone.

