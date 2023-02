Milleproroghe, con il via libera dalla Camera, il provvedimento ora è legge.

Per le nostre imprese solo la conferma di proroga del payback al 30 aprile.

Il count down è iniziato e la scure del payback aleggia come una tagliola sulle nostre imprese. C’è bisogno di uno sforzo collettivo, delle associazioni di categoria e di tutto il comparto, di rappresentanza istituzionale e soprattutto di un’azione forte e decisa da parte del Governo e del Parlamento, perché tra 60 giorni le Piccole e Medie Imprese potrebbero capitolare sotto i colpi del payback. Va subito fermata questa legge iniqua ed ingiusta con forza e decisione. La nostra associazione che con azioni quotidiane cerca di tenere alta l’attenzione, non si è mai fermata. Anzi nei prossimi giorni l’AFORP raddoppierà gli sforzi per alimentare iniziative e si sta pensando di elevare il tono delle nostre proposte.

Restiamo uniti perché siamo nel momento cruciale delle nostre giuste rivendicazioni.