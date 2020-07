La scuola, la sanità e i consumi. Cosa serve per la ripresa

La pandemia ha evidenziato la fragilità del sistema sanitario per “sforzi di risanamento finanziario che sono andati oltre il necessario” e non hanno tenuto conto di un ripensamento complessivo in grado di rimodulare l’offerta sanitaria. Da questa consapevolezza si può ripartire, considerando che la spesa sanitaria italiana è del 6,5% contro il 7,8% della media Ue, che dal 2008 al 2018 c’è stata una riduzione di medici e di infermieri e che sono aumentati i paramedici a partita Iva. Lo rileva «Stress test Italia», il rapporto Censis sulla pandemia, in cui si sottolinea che lo sviluppo post-covid non dipenderà dai documenti di pianificazione, anche se ben fatti, ma dall’insieme dei soggetti operanti nella società.