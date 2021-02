IN PUGLIA 402 MILA DOSI ENTRO FINE MARZO: MA NON BASTERANNO

🔴 COVID-19/ VACCINI, IN PUGLIA 402 MILA DOSI ENTRO FINE MARZO: MA NON BASTERANNO

(Radio Norba) – 📌 Un numero non sufficiente per coprire le somministrazioni a ultraottantenni e docenti

Saranno poco più di 402 mila le dosi di vaccino che la Puglia riceverà entro il 31 marzo da Pfizer, Moderna e AstraZeneca. Una quantità che, però, non basterà a chiudere il ciclo delle somministrazioni per gli ultraottantenni e lo staff scolastico.

La Pfizer ha garantito la distribuzione di 208.260 dosi e le consegne saranno quattro nel corso del mese; Moderna, invece, al momento ha comunicato l’invio solo di 50.500 dosi. Da capire se in un’unica soluzione o se i flaconcini saranno distribuiti nell’arco di più settimane. Infine, da AstraZeneca la Puglia otterrà 143.300 dosi. In questo caso le consegne saranno su base settimanale e l’ultima, secondo il cronoprogramma, verrà effettuata il 27 marzo.

Complessivamente, quindi, in Puglia arriveranno 402.060 dosi entro la fine di marzo. Gli over80 prenotati sono, però, 160 mila e i membri dello staff scolastico 80 mila. Calcolando anche i richiami, servirebbero 320 mila dosi per i primi e 160 mila per i secondi, per un totale di 480 mila dosi.