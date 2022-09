In Commissione Bilancio la verifica sui nuovi ospedali di Monopoli e Taranto

I lavori della prima Commissione

Continua in prima Commissione la verifica periodica sul rispetto dei tempi per il termine dei lavori dell’Ospedale di Monopoli e Fasano e sulla verifica della disponibilità del finanziamento per gli arredi e le attrezzature dell’Ospedale di Taranto.

Nessuna novità di rilievo è emersa relativamente al nosocomio di Monopoli/Fasano,mentre la data del 18 novembre prevista il nuovo San Cataldo potrebbe subire lievi rinvii unicamente motivati dai tempi tecnici necessari alle gare per l’acquisizione tanto degli arredi che delle attrezzature. Secondo l’assessore alla Salute, intervenuto ai lavori della Commissione, come tutte le strutture sanitarie pubbliche pugliesi, anche il San Cataldo potrà acquisire parte dei macchinari di ultima generazione fino a pochi giorni fa in dotazione all’ospedale Covid presso la Fiera del Levante ed ora in via di dismissione.

La Commissione ha poi proseguito con l’audizione dei referenti del Dipartimento di Chirurgia Vertebrale e Centro Scoliosi del Policlinico di Bari sulla sostenibilità economica della chirurgia mini invasiva robot guidata, nell’ambito della chirurgia spinale.

Rinviata invece alla seduta del prossimo lunedì lo stato dei finanziamenti relativi all’Ospedale di Comunità di Cisternino.

Da segnalare inoltre che sono stati rinviati i pareri sui ddl per il Riconoscimento dei debiti furi bilancio.

La Commissione non ha esaminato le proposte di legge sulle misure energetiche poiché ancora in attesa della documentazione tecnica necessaria.