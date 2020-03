IL PRESIDENTE EMILIANO SPIEGA IN VIDEO L’ORDINANZA 08.03.2020

Link Video Emiliano

http://rpu.gl/pttGY

Si invia il videomessaggio del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano pubblicato sulla sua pagina Facebook per spiegare l’ordinanza emessa oggi in data 08.03.2020 rivolta a chi è rientrato in Puglia a partire dal 7 marzo.

Questo il testo di accompagnamento al video

MESSAGGIO PER CHI È RIENTRATO IN PUGLIA A PARTIRE DAL 7 MARZO

SE SEI TORNATO IN PUGLIA DA:

Lombardia e province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio- Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia

PER SOGGIORNARE A CASA O NEL TUO DOMICILIO

HAI L’OBBLIGO DI:

✅ restare a casa o domicilio in ISOLAMENTO per 14 giorni

✅ chiamare subito il tuo medico curante o compilare il modulo on line per dichiarare di essere rientrato in Puglia (link al modulo: https://www.sanita.puglia.it/autosegnalazione-coronavirus);

✅ non spostarti e viaggiare per 14 giorni;

✅ rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;

✅ avvertire subito il tuo medico o l’operatore di sanità pubblica se compaiono sintomi.

🔴 RISPETTARE L’ORDINANZA È NECESSARIO PER CONTENERE IL CONTAGIO DEL VIRUS.

SE NON RISPETTI L’ORDINANZA COMMETTI UN REATO E SEI PASSIBILE DI AZIONE PENALE.

➡ Il testo completo dell’ordinanza è disponibile su: http://rpu.gl/ord-080320-1130