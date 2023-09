Forum del Mediterraneo, evento sulla criticità del payback – Venerdì 22 Settembre villa Romanazzi Carducci- Bari

Nota Stampa

In occasione della 7^ edizione del Forum del Mediterraneo in sanità, Vi segnaliamo un interessante evento promosso da AFORP e dalla Gutenberg che verterà sul seguente tema: Tavolo tecnico per il superamento del payback e la nuova governance dei dispositivi medici. All’evento che sarà coordinato da Vasco Giannotti Presidente Forum Risk Management in Sanità interverranno: Massimiliano Boggetti Presidente Confindustria Dispositivi Medici; Fernanda Gellona Direttore Generale Confindustria Dispositivi Medici; Grazia Guida Presidente AFORP; Vanda Mulleri Vicepresidente ASFO Sardegna; Paolo Palombi Presidente ASFO Umbria. Appuntamento presso Villa Romanazzi Carducci, Sala Federico II, per venerdì 22 settembre alle ore 12.00.