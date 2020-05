Ieri sera al Graffio il governatore Michele Emiliano ha parlato dell’ormai prossima ripresa degli spostamenti tra regioni. Per venire in Puglia non servirà la patente di immunità, come vorrebbe la Sardegna, ma basterà segnalarsi.

Servizio di Antonio Procacci.

Intervista a Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia.

