Ema avvia la procedura di valutazione del vaccino di Pfizer per bambini dai 6 mesi ai 5 anni

L’Agenzia europea del farmaco ha iniziato a valutare una richiesta per estendere l’uso del vaccino contro il Covid di Pfizer nei bambini da 6 mesi a 4 anni. La decisione dell’Ema è stata comunicata oggi, esattamente ad un mese di distanza dall’approvazione già arrivata dalla Food and drug administration degli Stati Uniti di approvare l’uso in emergenza di entrambi i vaccini a mRna contro il Covid (Pfizer e Moderna) per questa fascia d’età dei più piccoli. L’unica ad oggi rimasta scoperta dalla possibilità di ottenere protezione contro il virus.