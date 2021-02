Aggiornamento dell’accreditamento istituzionale del laboratorio generale di base ubicato in Oria (BR) alla

via Fratelli Bandiera n. 24 per variazione della denominazione sociale, da “Laboratorio Analisi Cliniche Dr.

Birtolo S.r.l.” a “Lifebrain Brindisi S.r.l.”, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 3 dicembre 2020, n. 328