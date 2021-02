Autorizzazione all’esercizio ed accreditamento istituzionale del Centro Residenziale per Cure Palliative (Hospice) con n. 8 posti letto presso il Presidio Territoriale di Assistenza dell’ASL FG in San Marco in Lamis,ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c), art. 8, comma 3 e art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 2 dicembre 2020, n. 322