Dal 7 al 9 OTTOBRE AL VIA IL 4° FORUM MEDITERRANEO IN SANITA’ EDIZIONE 2020

Si riparte, ma non ci eravamo mai fermati. L’emergenza infettiva prima e il rispetto della competizione elettorale poi avevano solo messo la sordina alle tantissime attività in corso.

E non si ferma neanche il nostro Forum, giunto alla quarta edizione, che quest’anno va in modalità ibrida: in parte in presenza con i limiti del distanziamento e in parte più ampia in streaming.

Il programma è già ricco e il calendario ci è anche propizio visto che è la prima grande occasione nazionale per parlare delle conseguenze inevitabili del COVID e delle opportunità inaspettate che si prospettano sul settore sanitario e, di riflesso, su quello più ampio di sviluppo economico e civile del Paese.

Che dite? Lo fate un salto? Quest’anno potete anche non muovervi da casa.

Tutti gli aggiornamenti su www.forummediterraneosanita.it.

