Covid, Zullo (FDI): “Lopalco-Montanaro navigano a vista e decidono di sospendere i ricoveri fino a martedì senza nessuna ratio”

Di seguito la dichiarazione del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo

“La prima ondata Covid ha colto tutti impreparati e il lockdown nazionale ha letteralmente salvato il Sud, compresa la Puglia nonostante qui si siano registrati più decessi che in altre regioni meridionali… Ma la seconda ondata era stata prevista – anche dallo stesso presidente Emiliano che per questo invitava a votare a luglio, salvo poi invitare tutti a venire in Puglia in vacanza – per questo resto francamente senza parole di fronte alla decisione dell’assessore Lopalco e del dirigente Montanaro di sospendere i ricoveri programmati e non urgenti sino a martedì 27 ottobre.

“Intanto le spiegazioni date non fanno comprendere perché la sospensione è fino a martedì prossimo, quale ratio scientifica è sottintesa? Una decisione così importante avrebbe dovuto avere qualche spunto di chiarezza maggiore… non solo, ma dalle parole di Lopalco-Montanaro leggo che si sta ‘provando a migliorare l’attività di filtro del territorio’… il 24 ottobre, a circa nove mesi dalla dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Governo, i vertici della Sanità pugliese stanno ancora PROVANDO??? Ma se una cosa era apparsa chiara nel contrasto all’epidemia era proprio quella che serviva potenziare il livello territoriale e oggi scopriamo che si sta ancora PROVANDO a farlo?

“E’ chiaro che chi dovrebbe gestire la sanità pugliese e tutelare la salute dei cittadini naviga a vista… dopo quello che hanno scritto dovrebbero solo dimettersi”.