Healthcare cure concept with a hand in blue medical gloves holding Coronavirus, Covid 19 virus, vaccine vial

Covid. Oms: “Nel 2020-2021 in Italia ha causato più di 261mila morti, quasi 124mila in più di quelli ufficiali

Covid. Oms: “Nel 2020-2021 in Italia ha causato (direttamente o indirettamente) più di 261mila morti, quasi 124mila in più di quelli ufficiali. In tutto il mondo i decessi attribuibili sono invece 14,9 milioni, 2,7 volte in più di quelli notificati

L’Organizzazione mondiale della sanità ha pubblicato oggi nuove stime per il biennio 2020 e 2021 considerando anche le persone che hanno perso la vita a causa dell’impatto della pandemia sui sistemi sanitari e sulla società. La maggior parte delle morti in eccesso (84%) si concentra nel sud-est asiatico, in Europa e nelle Americhe. I paesi a reddito medio rappresentano l’81% dei 14,9 milioni di decessi in eccesso (53% nei paesi a reddito medio-basso e 28% nei paesi a reddito medio-alto) nel periodo di 24 mesi, con reddito alto e basso paesi ciascuno che rappresenta rispettivamente il 15% e il 4%.

05 MAG – (Quotidiano Sanità) – Nuove stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) mostrano che l’intero bilancio delle vittime associato direttamente o indirettamente alla pandemia di COVID-19 (descritta come “mortalità in eccesso”) tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 è stato di circa 14,91 milioni, 2,7 volte in più di quelli notificati come direttamente attribuibili al Covid (pari a 5,42 milioni).

Si tratta quindi di ben 9,49 milioni di decessi in più a livello globale e la differenza si spiega con il fatto che l’Oms ha contato anche le persone che hanno perso la vita, non per il Covid, ma a causa dell’impatto della pandemia sui sistemi sanitari e sulla società e quindi comunque correlabili all’emergenza pandemica (scarica qui il set completo dei dati).

In Italia, secondo le stime Oms, le morti in eccesso attribuibili al Covid, direttamente o indirettamente, sono state 100.431 nel 2020 e 160.801 nel 2021, per un totale di 261.232 morti a fronte dei 137.402 decessi Covid notificati al 31 dicembre dello scorso anni. Il tasso medio di decessi in eccesso nel biennio è stato pari a 133 morti in eccesso in più ogni 100mila abitanti, a fronte dei 116 per 100mila della Germania, dei 111 per 100mila della Spagna, dei 109 per 100mila del Regno Unito e dei 63 per 100mila della Francia.

“Questi dati che fanno riflettere non solo indicano l’impatto della pandemia, ma anche la necessità che tutti i paesi investano in sistemi sanitari più resilienti in grado di sostenere i servizi sanitari essenziali durante le crisi, compresi sistemi di informazione sanitaria più forti”, ha affermato il dott. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direttore Generale dell’OMS. “L’OMS si impegna a lavorare con tutti i paesi per rafforzare i loro sistemi informativi sanitari per generare dati migliori per decisioni migliori e risultati migliori”.

L’eccesso di mortalità è calcolato come la differenza tra il numero di decessi che si sono verificati e il numero che ci si aspetterebbe in assenza della pandemia sulla base dei dati degli anni precedenti.

L’eccesso di mortalità include i decessi associati a COVID-19 direttamente (a causa della malattia) o indirettamente (a causa dell’impatto della pandemia sui sistemi sanitari e sulla società). I decessi legati indirettamente al COVID-19 sono attribuibili ad altre condizioni di salute per le quali le persone non hanno potuto accedere alla prevenzione e alle cure perché i sistemi sanitari sono stati sovraccaricati dalla pandemia . Il numero stimato di morti in eccesso può essere influenzato anche da decessi evitati durante la pandemia a causa dei minori rischi di determinati eventi, come incidenti automobilistici o infortuni sul lavoro.

Le stime

La maggior parte delle morti in eccesso (84%) si concentra nel sud-est asiatico, in Europa e nelle Americhe. Circa il 68% delle morti in eccesso si concentra in soli 10 paesi a livello globale. I paesi a reddito medio rappresentano l’81% dei 14,9 milioni di decessi in eccesso (53% nei paesi a reddito medio-basso e 28% nei paesi a reddito medio-alto) nel periodo di 24 mesi, con reddito alto e basso paesi ciascuno che rappresenta rispettivamente il 15% e il 4%.

Le stime per un periodo di 24 mesi (2020 e 2021) includono una ripartizione della mortalità in eccesso per età e sesso. Confermano che il bilancio delle vittime globale era più alto per gli uomini che per le donne (57% maschi, 43% femmine) e più alto tra gli anziani. Il conteggio assoluto dei decessi in eccesso è influenzato dalla dimensione della popolazione. Il numero di decessi in eccesso ogni 100.000 fornisce un quadro più oggettivo della pandemia rispetto ai dati riportati sulla mortalità per COVID-19.

“La misurazione della mortalità in eccesso è una componente essenziale per comprendere l’impatto della pandemia. I cambiamenti nelle tendenze della mortalità forniscono informazioni ai decisori per guidare le politiche per ridurre la mortalità e prevenire efficacemente crisi future. A causa degli investimenti limitati nei sistemi di dati in molti paesi, la reale portata dell’eccesso di mortalità spesso rimane nascosta”, ha affermato la dott.ssa Samira Asma, vicedirettore generale per i dati, l’analisi e la distribuzione dell’OMS. “Queste nuove stime utilizzano i migliori dati disponibili e sono state prodotte utilizzando una metodologia solida e un approccio completamente trasparente”.

“I dati sono la base del nostro lavoro quotidiano per promuovere la salute, mantenere il mondo al sicuro e servire i più vulnerabili. Sappiamo dove sono le lacune nei dati e dobbiamo intensificare collettivamente il nostro sostegno ai paesi, in modo che ogni paese abbia la capacità di monitorare i focolai in tempo reale, garantire la fornitura di servizi sanitari essenziali e salvaguardare la salute della popolazione”, ha affermato la dott.ssa Ibrahima Socé Fall, vicedirettore generale per la risposta alle emergenze.

La produzione di queste stime è il risultato di una collaborazione globale supportata dal lavoro del Technical Advisory Group for COVID-19 Mortality Assessment e dalle consultazioni nazionali.

Questo gruppo, convocato congiuntamente dall’OMS e dal Dipartimento per gli affari economici e sociali delle Nazioni Unite (UN DESA), è composto da molti dei massimi esperti mondiali, che hanno sviluppato una metodologia innovativa per generare stime di mortalità comparabili anche dove i dati sono incompleti o non disponibili.

Questa metodologia è stata preziosa poiché molti paesi non hanno ancora capacità per una sorveglianza affidabile della mortalità e quindi non raccolgono e non generano i dati necessari per calcolare la mortalità in eccesso. Utilizzando la metodologia pubblicamente disponibile, i paesi possono utilizzare i propri dati per generare o aggiornare le proprie stime.

“Il sistema delle Nazioni Unite sta lavorando insieme per fornire una valutazione autorevole del bilancio globale delle vite perse a causa della pandemia. Questo lavoro è una parte importante della collaborazione in corso di UN DESA con l’OMS e altri partner per migliorare le stime della mortalità globale”, ha affermato Liu Zhenmin, Sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli affari economici e sociali.

Stefan Schweinfest, Direttore della Divisione Statistica di UN DESA, ha aggiunto: “Le carenze di dati rendono difficile valutare la reale portata di una crisi, con gravi conseguenze per la vita delle persone. La pandemia è stata un chiaro promemoria della necessità di un migliore coordinamento dei sistemi di dati all’interno dei paesi e di un maggiore sostegno internazionale per la costruzione di sistemi migliori, anche per la registrazione di decessi e altri eventi vitali”.