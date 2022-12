Registrati 725 nuovi casi. Nessuna vittima

Scende al 6,5% l’incidenza dei contagi in Puglia. Registrati 725 nuovi casi di Coronavirus su 10.998 test processati. Nessuna vittima. Delle 16.303 persone attualmente positive, 225 sono ricoverate in area non critica (9 in piu’ rispetto a ieri) e 18 in terapia intensiva (dato stabile). Questa la distribuzione dei nuovi casi per provincia: Bari, 193; Bat, 54; Brindisi, 78; Foggia, 81; Lecce, 260; Taranto, 51.