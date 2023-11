Coordinamento Donne AFORP, evento per giornata mondiale contro la  violenza sulle donne e istituito il premio “Isabella Rotolo”. Sabato 25 novembre ore 16.00 – Villa Romanazzi Carducci – Bari

IMPRENDITORI SANITA’

ASSOCIAZIONE FORNITORI OSPEDALIERI REGIONE PUGLIA

Coordinamento Donne A.F.O.R.P.

NOTA STAMPA

“L’Etica e l’Umanità dentro e fuori le Imprese: amore e bellezza, la grande forza delle donne”.

Evento a Bari, Sabato 25 Novembre 2023, ore 16.00, Sala delle Scuderie – Villa Romanazzi Carducci

Intervengono: Grazia Guida, Benedetta Spagnoletta. Angela Annese, Vincenzo Nigro, Ornella Miano, Cristiana Cori.

Il Coordinamento Donne A.F.O.R.P., nell’ambito delle attività associative rivolte al sociale e alla partecipazione, ha promosso un convegno sul tema: “L’Etica e l’Umanità dentro e fuori le Imprese: amore e bellezza, la grande forza delle donne”

Parteciperanno rappresentanti del mondo professionale sanitario, di associazioni regionali e nazionali e di autorevoli rappresentanti delle istituzioni.

L’evento è indetto in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne e sarà istituito il premio “Isabella Rotolo” in ricordo di una donna meravigliosa e piena d’amore, mutilata da un ordigno bellico.

All’evento interverranno: Angela Annese (Già Magistrato), Vincenzo Nigro (Presidente sezione pugliese Unitalsi)

Introduzione di: Benedetta Spagnoletta (Responsabile Coordinamento Donne Puglia e Basilicata) – Ornella Miano (Delegata Donne AFORP)

Il dibattito sarà moderato dalla giornalista Stefania Cardo e le conclusioni saranno affidate a Grazia Guida (Presidente A.F.O.R.P.) e a Cristiana Cori (Presidente AFORM Marche)

Con il contributo degli artisti Antonella Longobardi e Gabriele Iavazzo. Durante l’evento saranno esposte alcune loro opere.

CHI ERA ISABELLA ROTOLO

Premio “Isabella Rotolo 2023”

Bellezza e amore per la vita

Isabella Rotolo nasce a Monopoli il 20 Maggio 1933 in via Mazzini. Donna

semplice e religiosa che si dedica al cucito e alle attività di famiglia. L’11 Dicembre 1963 la sua vita cambia per sempre perché si ritrova in pochi minuti senza braccia e senza vista. Nel pagliaio della sua abitazione di campagna in contrada Scarciglia a circa 10 chilometri dal centro urbano, trova un oggetto che non conosce e

appena lo tocca per osservarlo, le scoppia in mano. E’ un ordigno della seconda guerra mondiale. Uno scoppio potentissimo, mentre è sola. Cade e si ritrova in una pozza di sangue e comincia a invocare aiuto. Suo padre è intento a lavorare nei

campi e inizialmente non sente le grida della figlia, che resta senza aiuto per circa un’ora. Il padre appena si avvicina al pagliaio, scopre che Isabella è moribonda. La soccorre e insieme ad un amico la trasporta in auto al San Giacomo di Monopoli.

Isabella viene sottoposta ad una lunga e delicata operazione chirurgica. La

Gazzetta del Mezzogiorno con l’uscita del 12 Dicembre 1963, il giorno dopo la

tragedia, titola così: Incidente mortale a Monopoli, dilaniata da una bomba a

mano una donna, la vittima dell’ordigno aveva trent’anni: con voce fioca

prima di morire, ha ricostruito la disgrazia ai sanitari dell’ospedale. Tutti

sanno che Isabella è morta. Succede un miracolo. Nonostante le gravissime ferite e la pubblicazione dell’articolo della Gazzetta del Mezzogiorno con cui si annuncia la sua dipartita, Isabella, grazie alle cure dei medici e alla grande fede che possedeva, riesce a sopravvivere. Tutti gridano al miracolo e lei racconta che il suo animo è sereno, nonostante percepiva grande dolore per le ferite. La sorpresa in città è generale. Isabella dilaniata da una bomba è viva! La famiglia ringrazia tutti per il miracolo e da allora si stringe attorno alla sua congiunta.

Un mistero incomprensibile la sua vita che, segnata per sempre dalle schegge di un ordigno bellico, che le mutilano il corpo, ma che non scalfiscono il suo animo. Isabella è un fiume in piena, devota della Madonna della Madia, riceve tutti in casa

ed ha una parola di incoraggiamento per chi si avvicina alla sua persona. Mai ha

proferito parole di imprecazione verso la vita, mai si è lasciata prendere dalla

disperazione. E’ stata aiutata dai familiari e dagli amici, ma ha sempre col suo animo esternato positività del vivere riuscendo a donare amore a tutti. Si è

sempre ricordata di compleanni e onomastici di amici e parenti e con

l’apparecchio telefonico, riusciva a comporre i numeri e a chiamare tutti ed a esprimere gli auguri e soprattutto la forza per la vita. Un miracolo vivente, Isabella vive in piena armonia, con amore e generosità.

Negli anni grazie all’Unitalsi di Monopoli, riesce a raggiungere più volte Lourdes

e Loreto. Tantissime foto la ritraggono nei due luoghi santi. Nel 1981, grazie ad un viaggio organizzato a Roma, nella sala Nervi dalla parrocchia Cattedrale di

Monopoli, ha la possibilità di incontrare il papa, Giovanni Paolo II. L’abbraccio con

il Capo della Chiesa la rende ancora più felice e il suo racconto è sempre pieno di

gioia e letizia. Quell’incontro con il papa santo l’ha per sempre segnata.

Muore serenamente all’età di 90 anni, lo scorso 17 settembre 2023, nella sua casa di Monopoli, in via Mazzini. Per 60 anni ha vissuto in una situazione di grave

difficoltà, ha sempre espresso bellezza per la vita che lei amava, contagiando

proprio tutti, fino a toccare il cuore anche delle imprenditrici della sanità del

Coordinamento Donne AFORP, che hanno proposto di istituire il premio “Isabella Rotolo 2023”.