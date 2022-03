Centocinquanta mila euro per sostenere fondazioni composte da donne, Capone ha indirizzato l’avviso anche alle ucraine

di Redazione Norbaonline

Si chiama “Futura. La Puglia per la parità” l’avviso del Consiglio regionale della Puglia, voluto dalla presidente Loredana Capone, e presentato alla vigilia della giornata dedicata alle donne. Centocinquanta mila euro per sostenere le associazioni culturali, fondazioni e imprese, composte in prevalenza da donne, che, attraverso l’arte e la cultura si faranno promotrici di iniziative pubbliche sui temi dell’uguaglianza di genere. La Capone ha colto l’occasione per invitare le donne ucraine presenti nella nostra regione a partecipare ai progetti che saranno attivati perchè questo bando assuma un ulteriore significato: testimoniare come l’arte e la cultura siano universali e non possano essere attaccati da nessuna forma di violenza.