Caro energia, la Asl Ba adotta un manuale delle buone pratiche

โ€œ๐‚๐š๐ซ๐จ ๐ž๐ง๐ž๐ซ๐ ๐ข๐šโ€: ๐ฅ๐š ๐€๐’๐‹ ๐๐ข ๐๐š๐ซ๐ข ๐š๐๐จ๐ญ๐ญ๐š ๐ฎ๐ง ๐ฆ๐š๐ง๐ฎ๐š๐ฅ๐ž ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐ž ๐›๐ฎ๐จ๐ง๐ž ๐ฉ๐ซ๐š๐ญ๐ข๐œ๐ก๐ž ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ข๐ฅ ๐ซ๐ข๐ฌ๐ฉ๐š๐ซ๐ฆ๐ข๐จ ๐ž๐ง๐ž๐ซ๐ ๐ž๐ญ๐ข๐œ๐จ ๐ฌ๐ž๐ง๐ณ๐š ๐ซ๐ข๐๐ฎ๐ซ๐ซ๐ž ๐ฌ๐ž๐ซ๐ฏ๐ข๐ณ๐ข ๐ž ๐œ๐จ๐ฆ๐Ÿ๐จ๐ซ๐ญ

I costi della energia elettrica per la ASL di Bari sono triplicati questโ€™anno rispetto al 2021: tra gennaio e settembre 2022 sono stati spesi 20 milioni e 763mila euro rispetto ai 6 milioni e 579mila euro dello stesso periodo del 2021.

Da qui la necessitร per lโ€™azienda, impegnata nel garantire servizi essenziali quale lโ€™assistenza sanitaria alle persone, di stilare un manuale con le buone pratiche da adottare in ospedali, ambulatori ma anche negli uffici per far fronte al โ€œcaro energiaโ€ e contribuire al risparmio energetico.

E’ un vademecum destinato ai propri dipendenti con le azioni quotidiane che fanno bene allโ€™ambiente e che sensibilizzano il personale ad un utilizzo contenuto e intelligente dei vari strumenti di consumo, dal computer alle luci, dallโ€™ascensore ai climatizzatori: un insieme di pillole di sostenibilitร che non implicano necessariamente la riduzione di comfort e/o servizi ma che permettono un considerevole risparmio energetico senza particolari rinunce.