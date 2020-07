Arriva il decreto del Ministero: nel 2020/2021 i posti al corso di laurea saranno 13.072

Una cifra superiore di 1.504 unità rispetto all’anno precedente. Dopo le nostre anticipazioni arriva il decreto firmato dal Ministro dell’Università Manfredi. IL DECRETO

“Per l’anno accademico 2020/2021 i posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, destinati ai candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia, di cui all’art. 39, comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sono determinati a livello nazionale in n. 13.072”. Dopo le anticipazioni delle scorse settimane arriva ora la conferma con il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi.