A.Re.S.S., mettere in rete tutte le biobanche regionali

Ci sono banche e banche. Le nostre non concedono credito, non fanno bancarotta e lavorano per la vita.

AReSS Puglia, con la delibera 173 del 2020 ha definito un modello per mettere in rete tutte le biobanche regionali allo scopo di aumentarne il potenziale di ricerca scientifica e per supportare la diagnosi e la cura di malattie spesso inesorabili.

Da qualche giorno abbiamo avviato una ricognizione online per inquadrare le diverse realtà regionali esistenti che fanno già crioconservazione di campioni biologici umani e, secondo una logica inclusiva, coinvolgerle in un percorso condiviso di riconoscimento, adeguamento e sviluppo.

Sappiamo che non è un argomento da social “ampio” ma siamo pure convinti che il pubblico più “ampio” dei social possa far arrivare a ricercatori e clinici di diretta conoscenza l’iniziativa.

Istruzioni e informazioni aggiuntive sono a questo link:

https://www.sanita.puglia.it/web/aress/news-in-primo-piano_det/-/journal_content/56/45631926/crioconservazione-di-materiale-biologico-umano-avviata-la-survey-regionale-2021