A Bari il congresso degli ortopedici: tavole rotonde internazionali sulle nuove tecniche chirurgiche

I principali temi di discussione la chirurgia robotica, realtà aumentata e teleortopedia

È iniziato oggi a Bari il 114° Congresso della S.O.T.I.M.I. (Società di Ortopedia e Traumatologia dell’Italia Meridionale ed Insulare) , organizzato dal Prof. Biagio Moretti (Clinica ortopedica del Policlinico di Bari) e dal Dott. Rocco Romeo (Ortopedia e traumatologia dell’Ospedale San Carlo di Potenza). I temi di discussione principali del Congresso sono stati il “Fast track in chirurgia protesica e traumatologica”, la “Mininvasività e risparmio osseo in chirurgia ortopedica e traumatologica”, la “Robot-surgery e realtà aumentata”, la “ Tele-ortopedia”, che rappresentano argomenti di particolare attualità sui quali si convoglia ogni giorno la massima attenzione e l’attiva partecipazione della nostra comunità ortopedica e che sono stati approfonditi grazie alla partecipazione di relatori estremamente qualificati che hanno incoraggiato i momenti di dibattito sugli aspetti maggiormente controversi. La correlata tavola rotonda internazionale ha consentito a tutti di confrontarsi con i colleghi spagnoli della SATO, S.O.M.U.C.O.T e S.C.C.O.T che hanno descritto l’esperienza della loro realtà clinica e scientifica.

In accordo con la mission originaria della Società SOTIMI, non è mancato lo spazio per le comunicazioni libere che ha potuto far condividere in modo interattivo i risultati delle singole esperienze professionali in un contesto di confronto con i colleghi più esperti. E’ stato dedicato uno spazio scientifico di comunicazioni autogestito dagli specializzandi italiani, che rappresentano le forze emergenti dell’ortopedia; inoltre, per la prima volta, è stato allestito una simposio gemellato con la società italiana di sport medicine durante il quale sono trattati i temi più attuali della terapia rigenerativa e della traumatologia dello sport.

In parallelo, si è svolta una intera sessione rivolta agli aspetti riabilitativi e infermieristico- assistenziali del percorso fast track.

La realizzazione di una iniziativa scientifica di tale portata, in un momento di profondo cambiamento, ha rappresentato una sfida e un gravoso onere organizzativo, nel comune intento di valorizzare la società scientifica SOTIMI che ha accompagnato molti ortopedici nel processo di crescita professionale nel corso degli anni e che rappresenta un punto di riferimento scientifico e culturale per la comunità ortopedica del Mezzogiorno e delle Isole.