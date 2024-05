Payback: oggi si decidono le sorti delle aziende e dei nostri lavoratori

A Roma in rappresentanza delle imprese

associate per sostenere il comparto sanità

di Grazia Guida – Presidente AFORP

Oggi 22 maggio è una data storica. Siamo qui a Roma presso la Corte Costituzionale per sostenere le Piccole e Medie Imprese del comparto sanità. Questa presidenza, assistita dallo Studio legale Dentamaro, in rappresentanza dei suoi associati è accanto ad imprenditori, famiglie e dipendenti, nell’affermare e supportare quanto accaduto negli ultimi due anni.

Tutti siamo speranzosi che la giustizia ma soprattutto la nostra carta costituzionale venga riaffermata nella forma, nella forza di quella che è la libertà d’impresa, difesa della crescita e dell’innovazione. Con l’obiettivo di concorrere per una salute migliore!

In campo c’è lo Stato, con i suoi ordini costituzionali: prima si è espresso il Tar Lazio mentre oggi è riunita la Corte costituzionale che prende in esame il payback applicato al nostro settore.

E’ inutile nasconderlo…siamo in ansia perché oggi si decide per il futuro di molte imprese e degli investimenti in termini di ricerca tecnologica. Con la speranza che non siano fermati, soprattutto non venga fermato quel processo di crescita e di trasformazione, che il nostro settore ha in atto con accordi di filiera.

Le Piccole Medie Imprese stanno affrontando tutte le criticità di settore, si stanno accreditando in termini di competenze e investimenti sia in tecnologia, che in formazione a favore di un capitale umano sociale. Con i passaggi generazionali, la nostra associazione, lavora per la consapevolezza ma anche per un futuro migliore!

L’AFORP, costituita da oltre un quarant’anni, in una terra il sud…sente la responsabilità e il peso di questo momento. Con la carta costituzionale che svolge il ruolo di garanzia e superpartes!

Attendiamo con ansia la sentenza nel rispetto dei ruoli e delle istituzioni.

Grazie a tutti i colleghi, ai professionisti che ogni giorno fanno del nostro lavoro un motivo di passione e crescita!

