Regioni Puglia e Basilicata – Payback e 0,75% sul fatturato, appello al Presidente del Consiglio

Oggi si riunisce il Consiglio dei Ministri per approvare la legge di bilancio. Chiediamo al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che si rispetti il diritto d’impresa sancito dalla Costituzione e con il payback si rischia di far chiudere migliaia di imprese, con gravi ripercussioni per le casse dello Stato sia per i mancati introiti fiscali, che sul piano occupazionale, in quanto tantissimi lavoratori si potrebbero improvvisamente trovare senza lavoro e le imprese ricorrerebbero agli amortizzatori sociali. Non vorremmo che fossero le aule dei tribunali i soli decisori del futuro delle nostre imprese ad esprimersi sulla tassa nascosta. Il Governo dovrà garantire il diritto alla salute per tutti i cittadini, diritto sancito dalla Carta costituzionale. Con l’applicazione del payback i cittadini potrebbero restare privi di questo diritto. Infine chiediamo al Governo Meloni che non si applichi una nuova tassa pari allo 0.75%, sul fatturato complessivo delle aziende fornitrici di beni e servizi, la cui bozza del dispositivo legislativo è attualmente in discussione presso le commissioni parlamentari. Sarebbe il colpo mortale affondato per far chiudere definitivamente le piccole e medie imprese della sanità.