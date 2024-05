Payback dispositivi medici, 8 ore di udienza alla Consulta

Ansa – 22/05/2024

Record difensori, 25 per 30 aziende. Camera Consiglio a giorni

(ANSA) – ROMA, 22 MAG – E’ terminata l’udienza pubblica alla

Corte Costituzionale sulla questione del payback dei dispositivi

medici. L’udienza è durata oltre otto ore e hanno preso la parola 25 difensori in rappresentanza di 30 aziende.

Nella storia della Consulta ci sono pochi precedenti di udienze

con un numero così elevato di avvocati. Proprio per questo, al

termine, il presidente Augusto Barbera ha ringraziato gli avvocati per la collaborazione in una situazione eccezionale e

l’ufficio della Cancelleria per lo sforzo straordinario. La

Camera di Consiglio ci sarà nei prossimi giorni. (ANSA).