PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA’

presentata dal Comune di Barletta (BT) a seguito dell’istanza della società Consulfor S.r.l per una RSA anziani, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione nella ASL BT di n. 1 RSA di mantenimento per soggetti

non autosufficienti – di tipo A – di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 65 posti, denominata “Itaca”, sito nel Comune di Barletta, in Viale Regina Elena n.58.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 4 febbraio 2021, n. 27