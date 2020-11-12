DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE AI SENSI DELL’ART. 41, COMMA 5 DELLO STATUTO DELLA REGIONE PUGLIA 9 novembre 2020, n. 1750
MISURE URGENTI PER L’EMERGENZA DA COVID-19 – ESECUZIONE TEST MOLECOLARI E ANTIGENICI RAPIDI SARS-Cov-2 – DEFINIZIONE TARIFFE E OBBLIGHI INFORMATIVI – DD.G.R. N.951/2013 E N.652/2020 – MODIFICA E INTEGRAZIONE.
DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE AI SENSI DELL’ART. 41, COMMA 5 DELLO STATUTO DELLA REGIONE PUGLIA 9 novembre 2020, n. 1750
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